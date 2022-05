Sedemindvajseti bienale oblikovanja BIO Ljubljana v znamenju pravične prihodnosti

Ljubljana, 26. maja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje se bo drevi odprl 27. bienale oblikovanja BIO Ljubljana. Tema BIO 27 je supervernakularno in preučuje rastoče in ambiciozno gibanje za oblikovanje bolj trdožive in pravične prihodnosti, ki sta ga navdihnili vernakularna arhitektura in inteligenca oblikovanja.