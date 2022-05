Svet pretresen ob napadu na šolo v Teksasu

Washington, 25. maja - Žrtev torkovega strelskega napada v Teksasu, ko je 18-letnik ubil 21 ljudi, med njimi 19 otrok, so se danes spomnili številni svetovni državniki. Pretresenost nad dogodkom je izrazil tudi papež Frančišek in poudaril, da bi bilo treba take tragedije preprečiti, poročajo tuje tiskovne agencije.