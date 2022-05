V severovzhodni Sloveniji zelo verjetna krajevna neurja, v Kopru je bila tropska noč

Ljubljana, 25. maja - Agencija RS za okolje (Arso) je za severovzhod države izdala oranžno vremensko opozorilo za popoldne, zvečer in ponoči, saj so na tem območju zelo verjetna krajevna neurja s točo, sunki vetra in nalivi. Povečana je tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Noč na torek pa je bila v Kopru prva letošnja tropska noč, je danes sporočil Arso.

Kot so zapisali pri Arsu, se namreč temperatura zraka v noči na torek v Kopru ni spustila pod 20 stopinj Celzija. To vremenoslovci imenujejo tropska noč.

V prihodnjih urah pa se po državi obeta burno vremensko dogajanje, saj je v naši bližini vremenska fronta, ki bo pozno popoldne in zvečer dosegla naše kraje. Pred fronto že nastajajo prve plohe, v popoldanskem času pa se bodo razvile tudi nevihte, je za STA dogajanje razložil dežurni meteorolog na Arsu Luka Ravnik.

Arso je zato za severovzhod države izdal oranžno stopnjo opozorila, ker je na tem območju povečana verjetnost za nastanek krajevnih neurij, ki jih lahko spremljajo toča, močnejši sunki vetra in nalivi. Oranžna stopnja opozorila pomeni, da naj se prebivalci na to možnost pripravijo. Za preostala območja Slovenije je izdano rumeno opozorilo, ki pomeni, da naj bodo prebivalci na vremensko dogajanje pozorni.

Zaradi napovedanih neurij in nalivov je danes povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, in sicer predvsem v severovzhodni Sloveniji, pojavijo pa se lahko tudi drugod, pa opozarja Geološki zavod Slovenije.

Verjetnost pojavljanja plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na zastajanje vode, so še navedli v zavodu, ki ima podrobnejša priporočila za ravnanje objavljena na svoji spletni strani.

V četrtek bo na Primorskem ob šibki burji deloma sončno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, predvsem na Gorenjskem bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, še napovedujejo meteorologi.