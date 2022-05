Ljubljana, 25. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj, dolg en kilometer, na primorski hitri cesti pred predorom Markovec proti Portorožu. Danes in v četrtek je zaradi praznikov v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski in Belgiji pričakovan povečan promet od Avstrije in Italije proti Hrvaški.