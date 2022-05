Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 25. maja - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi povzpel 0,19 odstotka nad torkovo zaključno vrednost. Največ zanimanja so vlagatelji doslej pokazali za delnice Krke in Pozavarovalnice Sava. Prve so ostale na izhodišču, delnice Save Re pa beležijo skoraj dveodstotno rast.