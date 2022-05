V severovzhodni Sloveniji zelo verjetna krajevna neurja, v Kopru je bila tropska noč

Ljubljana, 25. maja - Agencija RS za okolje (Arso) je za severovzhod države izdala oranžno vremensko opozorilo za popoldne, zvečer in ponoči, saj so na tem območju zelo verjetna krajevna neurja s točo, sunki vetra in nalivi. Noč na torek pa je bila v Kopru prva letošnja tropska noč, je danes sporočil Arso.