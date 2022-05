Evropsko tožilstvo začelo postopek proti dvema nekdanjima hrvaškima županoma

Zagreb, 25. maja - Urad evropskega javnega tožilca (EPPO) na Hrvaškem je vložil obtožnico proti devetim hrvaškim državljanom, med katerimi sta tudi župana Nove Gradiške in Velike Gorice. Obtožnico je vložil po preiskavi zaradi kaznivih dejanj korupcije in zlorabe položaja med letoma 2018 in 2021, so danes sporočili iz urada evropskega javnega tožilca.