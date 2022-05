Glencore bo za poravnavo v ZDA in Braziliji plačal 1,1 milijarde dolarjev

New York, 25. maja - Švicarski rudarski velikan Glencore bo ameriškim in brazilskim oblastem za poravnavo korupcijskih preiskav plačal okoli 1,1 milijarde dolarjev (1,03 milijarde evrov). Dogovor o priznanju krivde so sporočili ameriški, brazilski in britanski regulatorji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.