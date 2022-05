Na cesti Senožeče-Razdrto umrl 34-letni domačin

Senožeče, 25. maja - Na stari cesti Senožeče-Razdrto se je v torek okoli 14. ure zgodila hujša prometna nesreča. Policisti so na kraju ugotovili, da je 34-letni domačin z osebnim avtomobilom zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik je na kraju

umrl. Cesta je bila zaprta tri ure in pol, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.