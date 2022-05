Jadralski Krpani prihodnji teden v kvalifikacije za zlati pokal

Ljubljana, 25. maja - Slovenska ekipa Krpani bo naslednji teden, med 1. in 3. junijem, nastopila v kvalifikacijah na zlati pokal SSL v jadranju. Finale Zlatega pokala, ki je nastal po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu, bo od 28. oktobra do 20. novembra v Bahrajnu. Kvalifikacije pa potekajo v Švici na Neuchatelskem in Ženevskem jezeru.