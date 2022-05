Policisti iščejo očividce in motorista, ki se mu je v torek na cesti Velenje-Arja vas izognil voznik

Velenje/Arja vas, 25. maja - Policisti s pozivom očividcem in vozniku motornega kolesa zbirajo informacije o torkovi prometni nesreči na glavni cesti Velenje-Arja vas, pri partizanskih grobovih, o kateri so bili obveščeni v torek okoli 14.30. V nesreči se je lažje poškodoval voznik osebnega vozila, ki se je izognil motoristu in na boku pristal v obcestnem jarku.