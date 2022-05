V Radečah in Sevnici avgusta svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mlade

Radeče, 29. maja - V Radečah in Sevnici bo od 1. do 7. avgusta svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mlade. Tekmovanje ekip v starosti do 15 in do 25 let bo na tekmovalni trasi v Radečah, tekmovanje ekip v starosti do 20 let pa na Orehovem v občini Sevnica. Organizatorji pričakujejo 45 ekip iz 20 držav, kar bo velikega pomena za ribolovni turizem v Posavju.