V Novem mestu na prenovljenem odseku med Topliško cesto, Drsko in Brodom v četrtek sprostitev prometa

Novo mesto, 25. maja - V Novem mestu bodo po končani prenovi cestišča in ureditvi komunalne infrastrukture na odseku Ulice Slavka Gruma v četrtek sprostili promet med Topliško cesto ter ulicama Drska in Brod. Tamkajšnji promet bo vnovič stekel nemoteno, gradbišče pa bodo prestavili in prenovitveno-gradbena dela nadaljevali na naslednjem 300-metrskem cestnem odseku.