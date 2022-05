Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 25. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so ob začetku današnjega trgovanja obarvani v zeleno, s čimer so nadoknadili nekaj torkovih izgub. Vlagatelji sicer še naprej ostajajo previdni, saj gospodarske napovedi ob naraščajoči inflaciji, višjih obrestnih merah, vojni v Ukrajini in covidnih zaprtjih na Kitajskem niso preveč obetavne.