Argentina rahlja devizni nadzor za naftna in plinska podjetja

Buenos Aires, 25. maja - Argentina je v torek oznanila, da bo zrahljala devizni nadzor za industrijo, ki se ukvarja s pridobivanjem plina in nafte iz skrilavca. Država, kjer naj bi se nahajale druge največje zaloge plina iz skrilavca in četrte največje nafte iz skrilavca na svetu, upa, da bo s tem vzpodbudila investicije in povečala proizvodnjo.