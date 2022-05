Vreme: Na severu spremenljivo oblačno, drugod dokaj sončno

Ljubljana, 25. maja - Danes dopoldne bo na severu spremenljivo oblačno, drugod dokaj sončno. Popoldne bo povsod več oblačnosti, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na četrtek. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na jugovzhodu do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.