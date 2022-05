Deloitte: Med zaposlenimi ženskami kljub prilagojenim delovnim razmeram epidemija izgorelosti

Ljubljana, 25. maja - Epidemija izgorelosti in premalo fleksibilno delo še naprej zavirata napredek pri podpori zaposlenim ženskam, razkriva najnovejše Deloittovo poročilo o ženskah na delovnem mestu. V raziskavi je 53 odstotkov žensk povedalo, da so pod večjim stresom kot lani, ob čemer jih je skoraj polovica navedla, da so izgorele.