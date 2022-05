Napast na konferenci sredozemskih pristanišč: Ključni sta prilagodljivost in vzdržljivost

Portorož, 25. maja - V novih razmerah na svetovnih trgih sta za pristanišča ključni prilagodljivost in vzdržljivost, je ob odprtju konference Sredozemska pristanišča in ladijski promet v Portorožu poudaril predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast. Za STA je Napast izpostavil tudi pomen diverzifikacije pretovora in nadaljevanja investicij v železniško infrastrukturo.