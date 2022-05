Azijske borze večinoma z rastjo

Tokio, 25. maja - Azijske borze so današnje trgovanje končale večinoma v zelenem. Osrednji indeksi so tako nadoknadili nekaj torkovih izgub, čeprav vlagatelji še naprej trgujejo previdno zaradi upočasnjene rasti svetovnih gospodarstev in zvišanja obrestnih mer centralnih bank v boju proti naraščajoči inflaciji.