Mariborska obrtna zbornica odpira prenovljene prostore na Lentu

Maribor, 25. maja - Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor bo popoldne na Pristaniški ulici na Lentu odprla prenovljene prostore, ki jih bo namenila promociji obrti, podjetništva, turizma in vinarstva. Kot so pojasnili na zbornici, bosta v njih prostor našla Destinacijska trgovina in Društvo štajerskih vinarjev, s katerima so že doslej dobro sodelovali.