V streljanju na osnovni šoli v Teksasu dva mrtva, več ranjenih

Houston, 24. maja - V streljanju na osnovni šoli v mestu Uvalde v Teksasu sta umrli dve osebi. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s tamkajšnje policije in lokalne bolnišnice, naj bi sprejeli 13 otrok, dve osebi sta bili mrtvi že ob prihodu. Osumljenca za strelski napad so po navedbah AFP prijeli.