Newyorške borze končale v rdečem

New York, 24. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Tudi na newyorških borzah se je trgovalni dan, tako kot prej v Aziji in Evropi, začel s padci osrednjih indeksov. V ponedeljek so ti precej pridobili, danes pa vse kaže, da bo vsaj del te rasti za vlagatelje izgubljen.