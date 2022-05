Fincem derbi s Čehi in prvo mesto, boleč poraz Danske, v četrtfinalu še Slovaška

Tampere, 24. maja - Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine na Finskem so danes odigrali zadnje tekme rednega dela oziroma predtekmovanja. Na popoldanski tekmi so si z zmago proti Danski s 7:1 zadnjo četrtfinalno vstopnico priborili Slovaki, v večernem prestižnem obračunu pa so gostitelji Finci s 3:0 premagali Čehe in si tako zagotovili prvo mesto v skupini.