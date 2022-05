Na dražbi replika odžaganega nosu Ibrahimovićevega kipa

Malmö, 25. maja - Jezni švedski nogometni navijači so na dražbi ponudili v prodajo replike odžaganega nosu kipa nogometnega asa Zlatana Ibrahimovića, da bi protestirali proti komercializaciji nogometa in proti temu, kar dojemajo kot zvezdnikovo izdajo. Ponudbe na spletnem mestu eBay so v torek dosegle 610 dolarjev (568 evrov), poroča agencija AFP.