Slovenci v Liptovsky Mikulaš po nove kolajne

Liptovsky Mikulaš, 25. maja - V četrtek se bo v Liptovskem Mikulašu začelo evropsko prvenstvo v slalomu kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Slovenci bodo tudi tokrat imeli v ognju za najvišja mesta močna orožja, ki že kar nekaj let krojijo sam vrh evropskega in svetovnega kajaka in kanuja, zato bo veliko razočaranje, če se bodo s Slovaške vrnili brez odličja.