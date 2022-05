Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podpisani koalicijski pogodbi med Gibanjem Svoboda, Socialnimi demokrati in Levico ter o prihajajočem glasovanjo o mandatarju. Poročale so tudi o prvem primeru opičjih koz v Sloveniji in odhajajočem premierju Janezu Janši, ki je bil zaradi žaljivega tvita obsojen na tri mesece pogojne kazni.