Tedros izvoljen za drugi mandat na čelu WHO

Ženeva, 24. maja - Tedros Adhanom Ghebreyesus, prvi Afričan na čelu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je bil danes uradno izvoljen za drugi petletni mandat na tem položaju. Tedros je bil sicer edini predlagani kandidat, njegov novi mandat pa se bo uradno začel 16. avgusta, so sporočili iz WHO.