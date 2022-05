Podjetja na Koroškem lani izboljšala ključne kazalnike poslovanja

Dravograd/Velenje, 24. maja - Prvi podatki o rezultatih lanskega poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov z območja 12 občin koroške regije kažejo, da so ti v primerjavi z letom prej zmanjšali število zaposlenih in skupno ustvarili več prihodkov, več čistega dobička in višjo neto dodano vrednost na zaposlenega, izgubarji pa so znižali čisto izgubo.