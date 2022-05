Večer: Arsenoviča kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke poškodbe

Maribor, 24. maja - Policija je po aprilskem incidentu, v katerega sta bila pri teniških igriščih Teniškega kluba Branik vpletena župan Maribora Saša Arsenovič in mladoletnik, zoper župana vložila kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, piše spletni Večer. Za to kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta.