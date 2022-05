Gorenjske gospodarske družbe lani skoraj podvojile neto čisti dobiček

Kranj, 24. maja - Gorenjske gospodarske družbe so lani ustvarile 8,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 23 odstotkov več kot v letu 2020. Neto čisti dobiček se je skoraj podvojil in je presegel 419 milijonov evrov. Povečalo se je število zaposlenih in še dodatno znižala stopnja registrirane brezposelnosti, ki je po zadnjih podatkih padla pod štiri odstotke.