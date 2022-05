Vreme: Spremenljivo oblačno

Drugod bo deloma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V sredo bo na severu spremenljivo do pretežno oblačno, drugod dopoldne dokaj sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod v osrednji Sloveniji nadaljevale tudi v noč na četrtek. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na jugovzhodu do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Pred njo od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo v Alpah nekaj neviht, ki se bodo v krajih severno od nas nadaljevale tudi v noč. Drugod bo deloma jasno, ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V sredo bo sprva delno jasno, več oblačnosti bo severno in zahodno od nas. Popoldne bodo na območju Alp začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti jugovzhodu.