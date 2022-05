Ljubljanska borza: Tudi danes v ospredju delnice NLB in Krke

Ljubljana, 24. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je tudi drugi dan v tednu končal v negativnem območju. Izgubil je 0,69 odstotka in se ustalil pri 1139,35 točke. Posredniki so opravili za 1,42 milijona evrov poslov, najprometnejše so bile tudi tokrat delnice NLB in Krke, na katere je odpadlo več kot tri četrtine prometa.