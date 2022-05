IIHF potrdila Finsko in Latvijo kot edini kandidatki za SP 2023

Tampere, 24. maja - Potem ko je v ponedeljek madžarska hokejska zveza umaknila soglasje k skupni kandidaturi Slovenije in Madžarske za izvedbo SP elitne skupine naslednje leto, je danes krovna mednarodna zveza IIHF sporočila, da je prejela uradno kandidaturo Finske in Latvije za to tekmovanje, medtem ko sta Slovenija in Madžarska svojo umaknili.