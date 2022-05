V Kopru bodo predali namenu Muzejski park

Koper, 25. maja - V osrčju Kopra bodo popoldne slovesno predali namenu Muzejski park. Ta je v minulih mesecih postal dnevna soba različnih generacij občank in občanov, ki se v njem družijo in preživljajo svoj prosti čas. Nov mestni park nagovarja različne generacije uporabnikov in ponuja prostor za druženje, srečevanje in aktivno preživljanje prostega časa.