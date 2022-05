Jaklitscheva na zaključku dobrodelne akcije Podarimo knjige

Ljubljana, 24. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes nagovorila zbrane na prireditvi ob zaključku že 21. dobrodelne akcije Podarimo knjige, ki jo pripravljata Mohorjeva družba v Celovcu in avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani.

Ministrica Jaklitsch je v pozdravnem nagovoru poudarila, da Mohorjeva družba gleda široko, tudi na rojake v tujini, preko svojih odličnih in kakovostnih knjig pa združuje in povezuje ter hkrati krepi slovenski jezik, "krepi zavedanje o slovenski identiteti, o tem kdo smo".

Mohorjevi družbi se je zahvalila za izraženo pozornost, ki jo namenjajo Slovencem v zamejstvu in po svetu tudi skozi akcijo Podarimo knjigo, ki jo skupaj z Avstrijo izvajajo že 21. leto, so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Mohorjeva družba v Celovcu v sodelovanju in s finančno podporo Avstrije od leta 2002 vsako leto slovenskim nevladnim ustanovam in organizacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu podarja knjige v vrednosti 50.000 evrov.

Na današnjem dogodku sta knjižni dar v obliki vrednostih bonov podelila avstrijska veleposlanica v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer in predsednik Mohorjeve družbe Ivan Olip.

Knjige bodo tokrat odšle v Benečijo. Med prejemniki so namreč tudi Večstopenjska šola Pavel Petričič Špeter, kjer bodo tako obogatili svojo knjižnico. Poleg njih bodo knjižnega daru deležni še Dnevna soba Škofijske karitas Novo mesto, Dom Petra Uzarja Tržič, Mariborska knjižnica/Knjižnica Rače, Slovenska karitas, Zavod Aktivna starost, Zavod sv. Stanislava in Zveza prijateljev mladine Slovenije.