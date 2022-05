V Mlinotestu z investicijami nad vse višje cene izdelkov

Ajdovščina, 24. maja - V ajdovski družbi Mlinotest bodo v letu in pol v prenovo proizvodnje vložili več kot 12 milijonov evrov. Popolnoma prenovili bodo tovarno sušenih testenin in mlin za pšenico. Tako povečujejo zmogljivost, varnost in kakovost, s tem pa tudi konkurenčnost, saj je posodobitev edina, s katero lahko preživijo na neizprosnem trgu.