EU prižgala zeleno luč dodatni vojaški pomoči Ukrajini v višini 500 milijonov evrov

Bruselj, 24. maja - EU je danes odobrila četrti sveženj vojaške pomoči Ukrajini v višini 500 milijonov evrov. Svet EU je sprejel dva ukrepa pomoči Ukrajini, ki bosta omogočila EU nadaljnjo podporo zmogljivosti in odpornosti ukrajinskih oboroženih sil pri obrambi države in zaščiti civilnega prebivalstva pred rusko agresijo, so sporočili v Bruslju.