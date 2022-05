Sviz in ŠOS se nameravata izzivov v visokem šolstvu lotevati usklajeno in skupaj

Ljubljana, 24. maja - Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj in predsednica Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Marike Grubar sta se v ponedeljek sestala na prvem formalnem srečanju. Izmenjala sta poglede in stališča glede dogajanj v visokem šolstvu ter iskala dodatne možnosti sodelovanja in skupnih aktivnosti pri pomembnih temah, ki zadevajo visokošolske deležnike.