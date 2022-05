V prometni nesreči v Kranju umrla kolesarka

Kranj, 24. maja - Policisti so danes na območju Kranja obravnavali prometno nesrečo, v kateri je po trčenju z avtomobilom umrla odrasla kolesarka. Povzročitelj nesreče je med vožnjo po mestni ulici dohitel avtomobil pred seboj in vanj trčil, zatem pa po odboju na drugi strani ceste zadel še kolesarko, ki je zaradi poškodb na kraju umrla, so sporočili s policije.