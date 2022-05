Organizatorji gledališke tržnice ugotavljajo upad števila gledaliških skupin

Slovenj Gradec, 24. maja - Koroški deželni teater to soboto, po treh letih od zadnjega tovrstnega dogodka v živo, ponovno organizira gledališko tržnico. Potekala bo v Kulturnem domu v Podgorju in je namenjena predvsem povezovanju gledaliških skupin in izmenjavi izkušenj. A organizatorji tržnice ugotavljajo, da je v dveh letih epidemije prenehalo delovati kar nekaj skupin.