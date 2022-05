Posavsko čebelarsko središče v Krškem nared

Krško, 28. maja - Na Bohoričevi ulici v Krškem bodo prihodnji konec tedna uradno odprli regijski čebelarski center, ki so ga zgradili in uredili s pomočjo partnerjev in evropske denarne podpore. V Krškem so sicer lani začeli projekt Čebelarski mozaik, s katerim želijo vzpostaviti skupno mrežo posavskih čebelarjev. Projekt predvideva tudi gradnjo čebelarskega centra.