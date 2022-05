Europol z novimi nalogami v boju proti novim grožnjam in kriminalu

Bruselj, 24. maja - Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je danes sprejel spremembe uredbe o Europolu, ki agenciji podeljujejo nove naloge v boju proti kriminalu v EU. Spremembe med drugim prinašajo izboljšave na področju uporabe novih tehnologij ter obdelave in izmenjave podatkov, pa tudi pri sodelovanju z evropskim javnim tožilstvom in tretjimi državami.