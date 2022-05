Nadzorni odbor koprske občine nad center Vizija, občinska proračuna in Marjetico

Koper, 24. maja - Nadzorni odbor Mestne občine Koper se je lani osredotočil na razmerja med Multimedijskim centrom Vizija in občino, občinska proračuna za leti 2016 in 2017, poslovanje Marjetice Koper in delovanje lokalne turistične organizacije. Pri tem je ugotovil nenamensko porabo sredstev za obveščanje javnosti in netransparentno porabo proračunskih sredstev.