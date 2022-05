Steletova nagrada za leto 2021 Mojci MarjAni Kovač

Ljubljana, 24. maja - Slovensko konservatorsko društvo je nagrado, poimenovano po prvem poklicnem konservatorju Francetu Steletu, za leto 2021 prisodilo umetnostni zgodovinarki in konservatorski svetnici Mojci MarjAni Kovač. Za življenjsko delo in vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k razvoju stroke, jo bo prejela v ponedeljek, ko bodo podelili še dve priznanji.