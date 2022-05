Direktor največje bolnišnice na Hrvaškem pod pritiskom še zaradi incidentov s pištolo

Zagreb, 24. maja - Šef največje hrvaške bolnišnice KBC Zagreb Ante Ćorušić je zaradi svojih izjav in incidentov iz preteklosti pod vse večjim pritiskom javnosti. Ginekologa je zaradi groženj s pištolo v alkoholiziranem stanju že dvakrat aretirala policija in ga odpeljala v psihiatrično bolnišnico, razkrivata hrvaški tednik Nacional in spletni portal Index.hr.