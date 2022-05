Gledališče Celje v novi sezoni s šestimi premierami

Celje, 24. maja - Gledališče Celje bo v novi sezoni 2022/23 premierno uprizorilo šest predstav, pet za odrasle in eno za otroke. V novi sezoni so pripravili preplet sodobnih in klasičnih dramskih besedil. Marca prihodnje leto bodo pripravili 31. Dneve komedije, so danes sporočili iz gledališča.