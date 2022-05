V Trebnjem spominska razstava plastik kiparja Jožeta Volariča

Trebnje, 26. maja - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi odprli spominsko razstavo ob 90. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti samoraslega ustvarjalca s kovino Jožeta Volariča. Razstavo, s katero želijo poudariti tudi umetnikovo povezanost z Dolenjsko, so pripravili s sodelovanjem zasebnih lastnikov umetnin in Gorenjskega muzeja.