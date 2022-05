V Avstriji poleti brez mask in obveznega cepljenja

Dunaj, 24. maja - V severni sosedi bodo poleti dodatno sprostili omejitve, sprejete z namenom zajezitve pandemije covida-19. Od 1. junija do 1. septembra maske ne bodo več obvezne v trgovinah z nujnimi potrebščinami in pisarnah, ampak le še v bolnišnicah in domovih za ostarele. Poleg tega tudi čez poletje cepljenje proti covidu-19 v Avstriji ne bo obvezno.