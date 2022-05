Predstavljena monografija o začetkih kovaštva na Zreškem

Zreče, 24. maja - V Zrečah so danes predstavili monografijo Milko Bremec in Walter Mach - graditelja kovaške industrije na Slovenskem; Lokovec - Muta - Zreče. V njej je orisana poslovno in osebna zgodba obeh predvojnih industrialcev, hkrati pa osvetljeni začetki industrijskega kovaštva na omenjenih prostorih.