Izolska občina na dražbi nepremičnin na Šaredu iztržila 1,2 milijona evrov

Izola, 24. maja - Na javni dražbi nepremičnin v lasti Občine Izola prejšnji četrtek so pridali sedem nepremičnin, od tega pet gradbenih parcel na Šaredu s pogledom na morje, namenjenih za samostojno stanovanjsko gradnjo, in stanovanje v izolskem mestnem središču. Skupno je občina iztržila 1,2 milijona evrov, so zapisali na spletni strani občine.